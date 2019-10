Até 2020 há um novo autocarro a ligar as paragens do bairro da Gare. O transporte gratuito quer evitar os constrangimentos provocados pelas obras do eléctrico.

Shuttle Gare. Novo autocarro gratuito arranca já no domingo

A capital prepara-se para lançar um novo autocarro no distrito da Gare para fazer face às perturbações de trânsito causadas pela construção do elétrico Luxtram, no bairro da Gare.

A partir deste domingo, 3 de novembro, o Shuttle vai percorrer as estações que ligam a Gare à Ponte Adolphe, nomeadamente a da Gare Centrale Quai 7, a Al Avenue Quai 1, a Fortuna, a Spuerkeess, a Paris-Zitha e a Al Avenue Quai 2.

Gratuito, o Shuttle Gare vai funcionar de segunda a sexta entre as 5h e as 23h. Aos sábados e domingos arranca uma hora mais tarde. Circula entre as 6h e as 23h.

A iniciativa da Câmara municipal dá resposta ao pedido dos comerciantes locais que temem que as obras afetem o negócio e afastem os clientes. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida são a prioridade da autarquia que, em comunicado, explica que as obras do Luxtram só terminam no fim do próximo ano.

A partir de março, todos os transportes públicos do Grão-ducado passam a ser gratuitos.