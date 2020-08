Os empresários do centro comercial 'Infinity', em Kirchberg, não estão apenas preocupados com o novo coronavírus. As suas preocupações são mais profundas.

Shopping 'infinity'. Demasiada calma na Porte d'Europe

É hora de almoço no shopping 'Infinity', em Kirchberg. Localizado entre a Avenida JF Kennedy e a Rue du Fort Niedergrünewald o centro tem nas suas imediações vários ministérios, instituições europeias, bancos e paragem de tram.



Julian PIERROT

Um shopping center na melhor localização, seria de esperar. Contudo, até agora não tem sido bem assim. Na altura da nossa reportagem as esplanadas dos cafés e restaurantes do 'Infinity' estão com gente, mas este cenário não é habitual.

Foto: Julian Pierrot

Passaram-se cerca de oito meses desde a inauguração do 'Infinity' e alguns empresários já desistiram das suas lojas, e outros já nem vão abrir os seus espaços neste centro, apesar dos cartazes nas montras anunciarem a abertura “Em breve”.

As coisas não estão a correr bem na área comercial. Mas isso não se deve apenas à crise da covid-19.

Foto: Julian Pierrot

"Muito pouca publicidade"



“A inauguração no dia 12 de dezembro já não foi boa”, diz Romina Cancela, que vende relógios, jóias, bolsas e produtos orgânicos. “Simplesmente porque foi feita pouca publicidade”, resume a vendedora.

A jovem não está sozinha nesta opinião. “No dia da inauguração estava frio e nevoeiro. Muita gente nem sabia que o shopping já estava aberto”, recorda Minh Tram, gerente do supermercado Proxy Delhaize.

“Foi apenas em janeiro que funcionários dos ministérios e das instituições europeias descobriram o ‘Infinit’ shopping. Durante o confinamento foi o único centro aberto. Nesse período, pudemos aproveitar nossa grande mais valia: Nos corredores largos, o distanciamento social é muito fácil de respeitar”, explica este empresário. Só que com o desconfinamento esses clientes afastaram-se novamente.

Foto: Julian Pierrot

Minh Tram acusa o proprietário “Real IS”, que adquiriu o centro comercial e escritórios da empresa “Immobel” em novembro de 2019, de não investir o suficiente em publicidade.

"O proprietário anuncia nos meios de comunicação social. Eu defendo outros canais para que possamos alcançar um maior número de potenciais clientes. Porque não no tram ou nas paragens?”, questiona este empresário.

Nenhuma referência ao parque de estacionamento



Guillaume Smal, Director Executivo da "Citabel Urban Move" critica: "Há falta de publicidade, bem como de sinalização para o centro comercial e para o parque de estacionamento subterrâneo na Place de l'Europe. Muita gente nem sequer sabe que existe ali um parque de estacionamento. Isto aplica-se a potenciais fornecedores e clientes”.

Foto: Julian Pierrot

E acrescenta: "Até há pouco tempo, os clientes tinham de primeiro trazer as suas compras para o automóvel estacionado no nível -2 e depois ir ao nível -1, onde se encontra uma máquina de venda automática. Felizmente, um ATM no nível -2 está agora a funcionar".

Guillaume Smal não quer ainda perder a esperança: A situação "só pode melhorar"

Torre residencial por concluir

"O problema geral é a falta de visibilidade", defende igualmente Liane Knippel, chefe da agência de viagens do Grupo Sales-Lentz. "Mesmo a abertura do centro comercial teve lugar num momento infeliz. Afinal de contas, o complexo 'Infinity' ainda não estava totalmente concluído".

E ainda não está terminado. Só no final do ano, o mais tardar em fevereiro de 2021, é que os 150 apartamentos da torre residencial de 104 metros de altura estarão prontos para serem habitados. Todos os proprietários de lojas aguardam por essa altura, pelo poder de compra dos novos residentes.

Foto: Julian Pierrot

A sinalética está a chegar

Christian Reding, secretário geral do Fundo Kirchberg, tenta tranquilizar os empresários: "Estamos em contacto com as pessoas responsáveis. Várias propostas já foram elaboradas. Só recentemente é que o nome do centro, "Infinity Shopping" foi colocado no edifício e agora é visível na rua. Seguir-se-á a sinalização para o parque de estacionamento subterrâneo. No que diz respeito à parte publicitária, as discussões ainda não estão terminadas. Globalmente, é importante encontrar um equilíbrio entre o que é razoável e o que é desejado. Finalmente, a Cidade do Luxemburgo deve dar luz verde".

Sobre o espaço comercial ainda disponível no Shopping, Christian Reding sugere que mais cafés e restaurantes possam estar ali localizados.

Tradução de Paula Santos Ferreira. Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort

