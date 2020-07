Com os termómetros a subir aos 34ºC, o Meteolux emitiu um "alerta calor" para amanhã.

Sexta-feira quente. Luxemburgo em alerta amarelo

Esta sexta-feira inaugura um fim-de-semana que já se prevê quente, com os termómetros a disparar para os 34ºC em todo o país. Por isso mesmo, o Metelux decidiu colocar o Grão-Ducado em aviso amarelo.

O dia prevê-se "quente e ensolarado".

Durante as manhã as temperaturas deverão ser mais amenas. Os termómetros começam a disparar logo depois depois do almoço, pelo que o aviso do instituto de meteorologia luxemburguês começa às 14h e só termina às 20h.





