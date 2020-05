Devido à pandemia, a organização de eventos foi um dos primeiros setores afetados pelo cancelamento das atividades e, provavelmente, será o último a regressar à normalidade.

Setor de organização de eventos já tem federação

Henrique DE BURGO

O setor da organização de eventos já conta com uma federação. A Luxembourg Event Association (LEA) apresentou-se recentemente com o objetivo de "defender os interesses profissionais dos seus membros e coordenar melhor o setor" e vai contar com uma estrutura de apoio da Câmara de Comércio, entidade a que está associada.

O setor de eventos conta atualmente com cerca de 120 empresas ativas em setores como Networking, congressos internacionais, debates, mesas redondas, aniversários corporativos e privados ou casamentos, e emprega mais de três mil pessoas", refere a nova federação em comunicado.

Devido à pandemia, "a organização de eventos foi um dos primeiros setores afetados pelo cancelamento das atividades e, provavelmente, será o último a regressar à normalidade", lê-se ainda no comunicado.Fortemente afetado pela pandemia, o setor uniu-se através de uma federação “para superar a crise e restaurar a confiança dos clientes particulares e profissionais”.Para já, a LEA conta com os 10 membros fundadores, que fazem parte do conselho de administração, presidido por Charles Schroeder.As empresas do setor interessadas em aderir à nova federação podem obter mais informações no site da Câmara de Comércio (www.clc.lu).



