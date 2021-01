Setor da segurança privada. OGBL reivindica uma reunião de urgência com a ministra da Justiça

A OGBL mostra-se surpreendida com a notícia de que o quadro legal das empresas privadas de segurança foi revisto e que a ministra da Justiça, Sam Tanson, já chegou a acordo com a federação dos empregadores do setor.

Susy MARTINS A OGBL mostra-se surpreendida com a notícia de que o quadro legal das empresas privadas de segurança foi revisto e que a ministra da Justiça, Sam Tanson, já chegou a acordo com a federação dos empregadores do setor.

Em comunicado, a central sindical defende que uma reforma do quadro legal das atividades das empresas de segurança privada não se pode fazer sem implicar os sindicatos nas negociações.

O sindicato frisa que no mês de maio do ano passado, a ministra da Justiça prometeu que iria ser criado um grupo de trabalho, incluindo os sindicatos, para abordar a legislação atual e a futura reforma. Ora, segundo a OGBL, essa promessa não foi cumprida, o que demonstra uma falta de respeito para com os representantes dos trabalhadores.

Uma das reivindicações da central sindical era que se instaurasse uma obrigação de formação e de qualificação como condição para se obter a autorização de exercer a atividade de segurança privada. O outro pedido era que a profissão fosse reconhecida e qualificada.

No mesmo comunicado, o sindicato critica a prática de certas comunas, que recorrem a agentes de segurança privada para efetuarem certos serviços públicos que deveriam ser realizados por agentes da polícia.

Por todas estas razões, a OGBL pede uma reunião com caráter de urgência com a ministra da Justiça, Sam Tanson, afim que todos estes pontos possam ser discutidos.



