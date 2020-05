A partir do mês de julho, estes estabelecimentos podem recorrer ao desemprego parcial estrutural através de uma aplicação simplificada.

Setor da Horesca continua a ter direito ao desemprego parcial

Susy MARTINS

Os restaurantes e cafés reabriram esta sexta-feira ao público, mas a situação económica continua difícil para este setor.

O distanciamento social faz com que menos pessoas possam ser atendidas e o uso da máscara, obrigatório quando as pessoas se deslocam dentro do restaurante e usada obrigatoriamente pelos trabalhadores do estabelecimento, e o medo de contrair o vírus também podem fazer com que muitas pessoas prefiram ficar em casa.

O Governo está consciente que vai levar o seu tempo, para que o setor possa trabalhar e ter os mesmos rendimentos que tinha antes da crise sanitária, para além das perdas que já registadas nos dois meses que tiveram fechados.

Daí o Executivo ter decidido que o setor da Horesca continue a ser elegível para aceder ao desemprego parcial nos próximos meses. Pelo menos o mês de junho ainda vai ser pago antecipadamente.

O ministro do Trabalho, Dan Kersch, esclareceu esta questão numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz.

Note-se que a partir do mês de julho, estes estabelecimentos podem recorrer ao desemprego parcial estrutural através de uma aplicação simplificada.



