Setor da construção. Férias coletivas arrancam esta sexta-feira

Henrique DE BURGO As férias coletivas no setor da construção começam esta sexta-feira, 31 de julho, e prolongam-se, inclusive, até 23 de agosto. Ao todo, são 15 dias de férias mais o feriado 15 agosto, dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora.

Este ano, devido à crise pandémica, prevê-se que o fenómeno de migração em massa para Portugal seja mais contido.

A maioria dos trabalhadores da construção no Grão-Ducado são portugueses, que todos os anos costumam rumar a Portugal, acompanhados pela família, mas devido às restrições associadas à covid-19, muitos deverão optar por ficar no Luxemburgo.

Ainda sobre as férias coletivas no setor da construção civil, recorde-se que foi publicada, no final de junho, uma petição pública no site do Parlamento que exige o fim destas férias.

Segundo o peticionário, o objetivo é dar aos trabalhadores deste setor a possibilidade de escolherem as datas mais convenientes para ir de férias.

A petição, que pode ser assinada até à próxima quinta-feira (6 de agosto), está longe de atingir as 4.500 assinaturas mínimas para ir a debate no Parlamento. Até ao momento com pouco menos de 700 assinaturas.



