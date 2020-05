Esta quinta-feira realizou-se a última de três reuniões entre sindicatos e patronato.

Setor da construção civil mantém férias coletivas de verão

Susy MARTINS Esta quinta-feira realizou-se a última de três reuniões entre sindicatos e patronato.

As férias coletivas de verão no setor da construção civil vão decorrer entre os dias 31 de julho e 23 de agosto. Isto significa que se mantêm as datas previstas e decidas em período pré-pandémico.

Os parceiros sociais não chegaram a um consenso para alterar as férias coletivas no setor da construção civil. Uma alteração defendida pelo patronato.Os empregadores do setor defendiam uma mexida nas férias coletivas de verão para superar a paralisação dos estaleiros durante um mês, entre 20 de março e 20 de abril, para evitar a propagação do coronavírus.

“Esta quinta-feira realizou-se a última de três reuniões entre sindicatos e patronato. Reunião durante a qual o patronato propôs que as férias coletivas fossem reduzidas a duas semanas, sendo a terceira [semana] adiada para o inverno”, esclarece a central sindical LCGB em comunicado, no qual adianta que se opôs à ideia.

Edouard Philippe. "Franceses vão poder ir de férias em julho e agosto" Turismo é prioridade nacional, disse o primeiro ministro francês

A LCGB “rejeitou categoricamente a proposta do patronato”, defendendo que “as 11 semanas que antecedem as férias coletivas são suficientes para compensar o tempo de trabalho dessa terceira semana”.

A central sindical acrescenta que “muitos trabalhadores já estão a efetuar horas suplementares para compensar eventuais atrasos nas obras e que as temperaturas do último inverno permitiram que não houvesse um longo período de desemprego devido a intempéries”.

A LCGB conclui o comunicado, afirmando que “como não houve acordo entre parceiros sociais, mantêm-se as férias coletivas de verão”, nas datas estipuladas pelo contrato coletivo de trabalho do setor da construção civil.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.