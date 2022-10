Do total de pedidos foram atribuídos 65 estatutos de refugiado.

Direção de Imigração

Setembro é o mês com mais pedidos de asilo em 2022

Henrique DE BURGO Do total de pedidos foram atribuídos 65 estatutos de refugiado.

O Luxemburgo recebeu 297 pedidos de proteção internacional no passado mês de setembro. Em todo o ano de 2022, este é o mês com mais pedidos, ultrapassando largamente os 207 do mês de maio e os 205 do mês de agosto.

Do total, 160 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 41 da Eritreia, 32 do Afeganistão, 29 da Turquia e os restantes 35 de outros países.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total de pedidos foram atribuídos 65 estatutos de refugiado, 30 estatutos de proteção subsidiária e 39 transferências.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.