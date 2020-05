Entre testar toda a população à covid-19 e atribuir um subsídio às autoridades, as petições continuam a multiplicar-se em tempos de pandemia.

Sete novas petições no site do Parlamento

Mesmo em período de crise pandémica não param de chegar petições ao Parlamento. O sistema permite que qualquer cidadão, residente ou fronteiriço, com mais de 15 anos de idade e afiliado à segurança social luxemburguesa possa introduzir pedidos de petição, desde que o tema seja de interesse público. Essa verificação é feita por uma comissão parlamentar.

Há agora sete novas petição públicas disponíveis para subscrição no site do Parlamento, em chd.lu.

Uma das petições reivindica que toda a população seja testada à covid-19 antes do desconfinamento. Uma exigência que surge um pouco tarde, uma vez que a saída do confinamento já arrancou, embora de forma progressiva. Os estaleiros, lojas e algumas escolas já reabriram. A terceira fase do desconfinamento está marcada para o dia 25 de maio, com o regresso à escola dos alunos do ensino fundamental e com a reabertura das creches.

Um outro documento, introduzido pelo conhecido músico luxemburguês, Serge Tonnar, pede a que a qualidade de vida, a solidariedade e a saúde se tornem nas prioridades do Governo.

Outro peticionário reivindica um subsídio para todos os assalariados que trabalharam na área da segurança durante a crise pandémica.

Um referendo nacional sobre a rede móvel de quinta geração é a exigência de um outro documento. Note-se que a rede 5G tem sido alvo de várias petições, desde que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou uma estratégia nacional.S

e as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 25 de junho, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.



