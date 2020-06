Bombeiros de quatro corporações lutaram contra as labaredas fortes que saiam das janelas do apartamento esta manhã na Rua Stavelot. As causas ainda são desconhecidas

Sete moradores transportados para o hospital durante incêndio em Diekirch

Redação Bombeiros de quatro corporações lutaram contra as labaredas fortes que saiam das janelas do apartamento esta manhã na Rua Stavelot. As causas ainda são desconhecidas

Os moradores da rua Stavelot sentiram esta manhã um cheiro bem forte a fumo e muitos conseguiram ver as chamas que saiam das janelas de um apartamento no último andar. Os bombeiros foram chamados pelas 6h20 para combater o incêndio, informou o Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O fogo obrigou sete inquilinos a serem transportados pelas ambulâncias para o Hospital de Stipol. Contudo, o CGDIS frisa que não houve nenhum ferido grave a registar.

Incêndio na Rue de Stavelot Um fogo num apartamento obrigou esta rua a ser fechada ao trânsito.

No local estiveram vários carros de bombeiros, como mostram as imagens enviadas por uma leitora do Contacto, de Diekirch, Ingeldorf, Ettelbruck e Bettendorf. E ambulâncias de Diekirch e Ettelbruck. As causas do incêndio ainda são por agora desconhecidas.

