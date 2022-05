Este sábado, a Maratona Noturna do Luxemburgo irá atrair mais uma vez milhares de pessoas para a capital. Aqui estão algumas dicas sobre os locais onde pode festejar e apoiar os participantes.

Sete lugares para participar na festa da Maratona Noturna do Luxemburgo

Este sábado, a Maratona Noturna do Luxemburgo irá atrair mais uma vez milhares de pessoas para a capital. Aqui estão algumas dicas sobre os locais onde pode festejar e apoiar os participantes.

A Maratona Noturna do Luxemburgo foi cancelada nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19, mas regressa este sábado, às 19 horas, com mais de 12 mil pessoas a correr pelas ruas da capital.

Hoje é dia da Maratona Noturna do Luxemburgo. Saiba como deslocar-se na cidade Após dois anos de interregno devido à covid-19, a Maratona do Luxemburgo regressa este sábado. Milhares de pessoas vão correr pela capital, onde estão a ser tomadas algumas medidas práticas para a ocasião, a fim de permitir a deslocação dos residentes e espectadores.

Ao longo do percurso, 56 bandas musicais e até 100 mil espectadores irão aquecer a atmosfera do evento, o maior a ter lugar na Cidade do Luxemburgo desde o início da pandemia.

Mas onde é o melhor lugar para festejar durante a maratona? E onde poderão os corredores precisar de um pouco mais de apoio? Algumas dicas para os espectadores ao longo do percurso - por ordem, da partida à chegada.

1. Área de início e fim em Kirchberg

Tal como nos anos anteriores, o início e o fim serão novamente localizados na LuxExpo, em Kirchberg. Os primeiros participantes encontrar-se-ão lá à tarde, antes de partirem para o percurso às 19 horas.

Os espectadores poderão acompanhar os "seus" corredores até à linha de partida, talvez aliviando-os de algum stress, e depois aplaudir os finalistas. Haverá entretenimento e comida. Enquanto a maratona e meia maratona estão a caminho, as corridas de crianças serão realizadas.

Foto: Lex Kleren

2. Parque Glacis

Chegados ao parque de estacionamento Glacis, os corredores já terão percorrido os primeiros seis quilómetros. O pelotão já deverá estar disperso. Para os espectadores, será mais fácil identificar rostos familiares entre os participantes.

Aqueles que perderam o "seu" corredor também terão uma segunda oportunidade. Após uma volta ao redor de Limpertsberg, os participantes passarão novamente no Glacis pouco depois do 13.º quilómetro. Aqueles que correm a meia maratona já têm mais de metade do percurso feito e certamente precisarão de um pequeno empurrão.

3. Centro da cidade

Muitos corredores da meia maratona estarão a passar na Place d'Armes, uma vez que a separação da maratona e da meia maratona no 15.º quilómetro marca o início do troço final até à meta.

Devido às curtas distâncias no centro da cidade, os espectadores terão a oportunidade de aplaudir os corredores em vários locais ou simplesmente desfrutar do ambiente festivo ao longo do percurso com uma bebida fresca. O centro da cidade estará certamente a celebrar até altas horas da noite.

Foto: Lex Kleren

4. Os bairros de Merl e Belair

Esta parte do percurso, que apenas os maratonistas e as equipas de estafetas enfrentam, não é tão festiva. Após a separação da maratona e da meia maratona, muitos corredores que pretendem correr os 42,195 quilómetros sentem aqui uma certa desolação. Onde antes estavam rodeados por muitos corredores, agora estão mais ou menos sozinhos. É precisamente por isso que aqui é especialmente necessário um pequeno apoio. Os corredores agradecer-lhe-ão com um sorriso - ou pelo menos tentarão fazê-lo.

5. Aldeia da Luz no Vale da Pétrusse

As lanternas tornaram-se uma tradição no Vale da Pétrusse e transformam o percurso da maratona no quilómetro 30 num mar de luzes, pelo menos para os corredores que passam no escuro.

Os espectadores também devem fazer uma visita ao Vale da Pétrusse, pois também eles podem admirar as luzes multicoloridas. Além disso, os atletas podem ser acompanhados por tochas. Devido aos trabalhos de construção no Vale da Pétrusse, a Aldeia da Luz foi deslocada ligeiramente para montante.

Foto: Lex Kleren

6. Place de Paris

Alguns quilómetros mais à frente, o próximo ponto quente já está a aproximar-se. Depois de darem meia volta na estação, os corredores dirigem-se para a Place de Paris. É aqui, no 34.º quilómetro, que terá lugar a terceira mudança de estafeta.

Ainda faltam oito quilómetros para o final, mas, devido à ligeira subida, exigirão mais uma vez tudo o que for possível. Um DJ irá proporcionar o entretenimento na Place de Paris.

7. Philharmonie e Mudam

Este ano, a Philharmonie será o ponto alto para corredores e espectadores. Todos os desportistas passarão por aqui duas vezes. Embora ainda estejam cheios de energia na viagem de ida, ficarão particularmente felizes por serem apoiados na viagem de regresso, a cerca de quatro quilómetros do final.

Foto: Lex Kleren

A derradeira festa de rua para apoiar os corredores quando mais precisam. Serão fornecidos alimentos e bebidas. Além disso, corredores e espectadores poderão desfrutar de efeitos de som e luz.

Não longe da Philharmonie, o Mudam também merece uma visita. Os maratonistas correrão à volta do museu. Permanecerá aberto aos visitantes até às 22 horas - com entrada gratuita a partir das 18 horas.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

