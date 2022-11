A polícia já está a investigar o caso e lança um apelo a eventuais testemunhas.

Polícia

Sete carros vandalizados e estragos no cemitério em Ettelbruck

Diana ALVES A polícia já está a investigar o caso e lança um apelo a eventuais testemunhas.

Pelo menos sete carros foram vandalizados entre terça e quinta-feira, em Ettelbruck. Em todos os casos, os donos das viaturas encontraram-nas com os vidros partidos.

A polícia já está a investigar o caso e lança um apelo a eventuais testemunhas.

De acordo com uma nota das autoridades, os carros estavam estacionados na estação ferroviária, no parque de estacionamento Däich, perto do pavilhão desportivo Franckie Hansen e no boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Sabe-se também que um carro que estava estacionado na avenida J. F. Kennedy foi assaltado. Os vidros foram partidos e uma mala roubada.

Além das viaturas, também houve estragos no cemitério de Ettelbruck, onde o vidro da porta das casas de banho do local foi partido.

Qualquer informação sobre estes casos deve ser transmitida à esquadra da polícia de Ettelbruck, através do número de telefone 244 84 1000 ou do email police.ettelbruck@police.etat.lu.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.