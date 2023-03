O caso de fraude na comuna causou um prejuízo na ordem dos cinco milhões de euros.

Sete anos de prisão para ex-funcionário público de Hesperange

Um ex-funcionário da comuna de Hesperange foi condenado a sete anos de prisão, metade com pena suspensa, por desvio de fundos públicos no valor de cerca de cinco milhões de euros, noticia o jornal Luxemburger Wort.

A sentença foi dada a conhecer na quinta-feira, não só para aquele que era o arguido principal no caso, Claude G., mas também para Jean-Paul F., cúmplice do esquema. Este último foi condenado a cinco anos de prisão, três com pena suspensa.

A fraude abrangeu um período de quase 20 anos, sendo que Jean-Paul F. alinhou na burla em 2003, segundo admitiu no decorrer do julgamento. "Sou facilmente influenciável e tenho dificuldade em dizer não. Vendi a minha alma ao diabo", relatou em tribunal.

Além da pena de prisão, o principal acusado Claude G. terá de pagar à comuna 5,5 milhões em danos e uma multa de 50.000 euros, segundo o Luxembourg Times. Já Jean-Paul F. terá de desembolsar 1,7 milhões em danos, mais 30.000 euros de multa.

Autarquia "satisfeita" com a sentença

O desvio de fundos, executado através da cobrança de despesas fictícias à comuna através de empresas fictícias, foi descoberto em junho de 2019.

Em outubro desse mesmo ano, os dois suspeitos foram colocados em prisão preventiva, mas entretanto tinham sido libertados. Claude G. apenas saiu em liberdade em fevereiro passado.

Um terceiro arguido no caso, um empresário de Itzig, foi sentenciado a um ano de prisão com pena suspensa e o pagamento de uma multa de 15.000 euros.

A autarquia mostrou-se "muito satisfeita com a sentença", segundo disse o advogado da comuna, citado pelo Wort.

