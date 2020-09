Uma noite de sexta-feira muito agitada que levou bombeiros e polícia a não terem descanso.

Sete acidentes provocam dez feridos no Luxemburgo

Redação Uma noite de sexta-feira muito agitada que levou bombeiros e polícia a não terem descanso.

Registaram-se vários acidentes na noite de sexta-feira . Ao todo cerca de dez pessoas ficaram feridas. O boletim da polícia revela que aconteceram sete acidentes entre as 16h50 e as 21h07, que causaram um total de nove feridos.

O primeiro acidente aconteceu quando um ciclista foi atingido por um carro na rua do Faubourg em Kayl. Alguns minutos mais tarde, dois carros colidiram no desvio de Bonnevoie. O acidente deixou duas pessoas feridas. Dois carros também colidiram na CR134, em direcção a Beyren, mais uma vez com dois feridos. Um acidente envolveu então um autocarro e um carro em Esch-sur-Alzette, na rotunda de Raemerich, provocando um ferido. Outra colisão entre dois carros ocorreu na rua de Remich, em Bous. Desta vez, felizmente, só houve danos materiais.

Mas houve mais acidentes, desta vez em Dudelange. Por volta das 21 horas, um carro bateu num veículo estacionado na estrada . Uma pessoa foi ferida na colisão.

Por último, duas outras pessoas foram feridas num acidente envolvendo dois veículos na N31 em Kayl, em direcção de Esch-sur-Alzette.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.