Sessão de informação sobre direito de voto dos residentes estrangeiros

O partido socialista do Luxemburgo, LSAP, organiza este sábado (15 de outubro) uma sessão de informação sobre o direito de voto dos residentes estrangeiros.

A partir das 19 horas em Pétange (Maison de la Culture “A Rousen”, place du Marché), o deputado e co-presidente do partido, Dan Biancalana e a deputada portuguesa eleita pelo círculo da Europa, Nathalie de Oliveira, vão esclarecer os interessados sobre o seu direito de voto.

O Parlamento aprovou no mês de julho deste ano um projeto de lei que aboliu a cláusula de residência mínima de cinco anos para poder votar nas eleições comunais. Para além disso, a lei que foi aprovada permite estender o prazo de inscrição nos cadernos eleitorais para cidadãos não-luxemburgueses. Estes têm mais 32 dias para se registarem, podendo fazê-lo até 55 dias antes do dia das eleições comunais, em vez dos 87 que vigoravam anteriormente.

Durante a sessão, vai estar presente a secção do LSAP da comuna de Pétange, cuja lista de candidatos para as próximas eleições comunais é composta por 47% de candidatos de origem estrangeira. Note-se que as próximas eleições comunais estão agendadas para 11 de junho de 2023.



