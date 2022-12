Portugal é um deles.

Serviços públicos online disponíveis a partir de vários países

Está de férias e precisa de aceder ao MyGuichet para tratar de algum serviço administrativo? Neste momento, pode fazê-lo em 14 países da União Europeia (UE). Portugal é um deles.



De acordo com o portal Guichet, os meios de identificação de 14 Estados-membros permitem aceder aos serviços do MyGuichet, do Luxembourg Business Registers, da plataforma eletrónica de recolha de dados financeiros eCDF.lu e do Portal de Mercados Públicos.

Entre esses 14 países, estão Portugal, Espanha e também as vizinhas Bélgica e Alemanha. Os restantes são República Checa, Dinamarca, Estónia, Croácia, Itália, Letónia, Malta, Países Baixos, Suécia e Eslováquia.

No MyGuichet, por exemplo, os utilizadores que se encontrem num destes países podem consultar os seus dados, usar o serviço eDelivery para receber alguns correios eletrónicos diretamente no seu espaço pessoal do portal e também efetuar vários serviços digitais que não requeiram assinatura eletrónica.

