As intervenções ocorreram nos três países vizinhos, maioritariamente na Alemanha, França e Bélgica.

CGDIS

Serviços de socorro do Luxemburgo que ajudam além fronteiras

Susy MARTINS As intervenções ocorreram nos três países vizinhos, maioritariamente na Alemanha, França e Bélgica.

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) não só intervém no Luxemburgo como no estrangeiro.

As mulheres e homens da CGDIS estiveram em 132 operações no estrangeiro, em 2022. As intervenções ocorreram nos três países vizinhos, maioritariamente na Alemanha (89), seguindo-se depois França (42) e Bélgica (1).

São dados avançados pela ministra do Interior, Taina Bofferding, numa resposta parlamentar. Mas o contrário também acontece.

Equipas de socorro do estrangeiro também vieram ajudar o Luxemburgo no ano passado. Houve 68 ocorrências nesse contexto. Em grande parte dos casos (29), o reforço veio por parte de bombeiros alemães.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.