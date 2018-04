Serviços de Socorro admitem falhas

A Portugal Expo, a feira anual de promoção de produtos e serviços portugueses, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL), recebeu sete mil visitantes durante o fim-de-semana, um número que ficou aquém das expetativas, mas que Alexandre Bray, membro do comité de direção, justifica pelo bom tempo que se fez sentir no país e que afastou as pessoas do espaço em prol do ar livre.