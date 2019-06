Tarifários reduzidos para as operações bancárias de base.

Serviços bancários em debate no Parlamento

Susy TEIXEIRA MARTINS Tarifários reduzidos para as operações bancárias de base.

A petição popular que reivindica a redução, respetivamente a gratuitidade, dos serviços bancários vai hoje a debate no Parlamento. O documento recolheu 5 682 assinaturas, número mais do que suficiente (no mínimo tem que haver 4 500 rubricas) para despoletar um debate público.

O peticionário, que é também presidente da União luxemburguesa dos Consumidores (ULC), Nico Hoffmann, pede que os bancos sejam legalmente obrigados a propor tarifários reduzidos para as operações bancárias de base, como por exemplo transferências, pagamentos em dinheiro ou ainda em caso de levantamento de dinheiro nos distribuidores automáticos.

O peticionário reivindica ainda a gratuitidade das operações bancárias para os clientes ditos “vulneráveis”, ou seja, pessoas com mais de 65 anos ou pessoas deficientes, que precisem de recorrer aos balcões.

O debate público tem início marcado às 14:00. Durante uma hora o peticionário tem a oportunidade de apresentar os seus argumentos aos deputados, membros das comissões parlamentares das finanças, economia e proteção dos consumidores, e a alguns membros do governo. Segue-se depois um debate público.