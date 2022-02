O dispositivo foi encontrado perto da ponte de Büchler, durante as obras de ampliação da estação ferroviária.

Serviço interrompido na Gare após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial

Tiago RODRIGUES O tráfego ferroviário na Gare do Luxemburgo foi interrompido, esta segunda-feira de manhã, após ter sido descoberta uma bomba aérea da Segunda Guerra Mundial.

O dispositivo foi encontrado pouco antes das 12h, perto da ponte de Büchler, durante as obras de ampliação da estação ferroviária, informou a CFL em comunidado.



"Foi imediatamente estabelecido um perímetro de segurança", garantiu a empresa ferroviária do Luxemburgo.

Uma equipa especial de desativação de explosivos do exército luxemburguês está no local. A polícia aconselha as pessoas a evitar passar na área da estação.

O tráfego ferroviário está atualmente interrompido e não existem, neste momento, mais informações sobre a duração da perturbação. Está a ser elaborado um plano de tráfego.

"Consciente dos inconvenientes causados, a CFL convida os passageiros a consultar a pesquisa de horários no website www.cfl.lu, bem como a aplicação móvel da CFL para obter mais informações sobre horários e alternativas de tráfego", acrescentou a empresa.



