Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo reabre as portas

Os turistas vão ter à disposição um kit de desinfeção para as mãos, à entrada, e a circulação é feita em sentido único, com entrada e saída separadas.

O Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) reabre as portas esta segunda-feira, na Place Guillaume II, depois de um longo período de confinamento.

Numa primeira fase, o LCTO vai estar aberto ao público todos os dias, das 10h à 17h, incluindo fins de semana e feriados.

Para já, o guichet «Luxembourg Ticket» fica encerrado, assim como as visitas guiadas. A venda de lembranças e outros produtos turísticos fica também interdita até nova ordem, refere o LCTO em comunicado.

Entre as medidas sanitárias adotadas para esta reabertura, estão a abertura ao público de apenas um balcão de informação e a admissão de três pessoas, no máximo, no interior das instalações.

Toda a gente deve manter a distância de segurança de dois metros e usar máscara, lê-se ainda no comunicado.

Além de informações disponibilizadas no balcão, as pessoas vão ter acesso a folhetos e mapas turísticos, serviços que estão igualmente disponíveis no site luxembourg-city.com.



