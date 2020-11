O serviço de rastreamento está sobrecarregado e tem levado alguns dias para contactar as pessoas infetadas.

Serviço de rastreamento reforça equipa para acabar com atrasos

Susy MARTINS O serviço de rastreamento está sobrecarregado e tem levado alguns dias para contactar as pessoas infetadas.

Com a subida de novos casos de covid-19 no Luxemburgo, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, já admitiu que o serviço de rastreamento (Contacto Tracing) está sobrecarregado e que tem levado alguns dias para contactar as pessoas infetadas. Um cenário que tornou praticamente impossível telefonar às pessoas que estiveram em contacto direto com alguém infetado.

Para melhorar este problema, o Ministério da Saúde reforçou as equipas do serviço de rastreamento e também da helpline covid-19. Para além de ter apelado a voluntários e de ter lançado um apelo aos outros ministérios para que as pessoas disponibilizem um pouco do seu tempo, o Ministério da Saúde também recorreu a funcionários da Luxair.

Recursos humanos suplementares que entretanto foram ou ainda estão a ser formados. Com o aumento das equipas, as antigas instalações tornaram-se demasiado pequenas, sendo que os serviços da Inspeção Sanitária instalaram-se desde 27 de outubro, provisoriamente, num dos antigos edifícios da empresa Ferrero, no Findel.

Na próxima sexta-feira à tarde (16:30), Paulette Lenert e o diretor-geral da Luxair, Gilles Feith, irão visitar as novas instalações e aproveitar para falar com as equipas sobre as suas experiências neste serviço de rastreamento.



