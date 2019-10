Série Burnout. O que é o esgotamento profissional?

Burnout. O que é? Como se caracteriza? O que fazer para o combater?

Manuela PEREIRA Burnout. O que é? Como se caracteriza? O que fazer para o combater?

329 casos de burnout foram registados no ano passado no Luxemburgo nos setores terciário e financeiro, representando um aumento de 37% face a 2017. Os dados são da Associação para a Saúde no Trabalho dos Setores Terciário e Financeiro (ASTF).

Já o último relatório sobre o absentismo laboral revela que os transtornos mentais e de comportamento representaram 16,4% dos certificados de baixa médica, em 2018.

A chamada síndrome do esgotamento profissional vai entrar, em 2022, na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde como “um problema associado ao emprego e desemprego”.

A Rádio Latina inicia uma série sobre o burnout. O que é? Como se caracteriza? O que fazer para o combater?

Neste primeiro episódio o doutor em psicologia Fränz d’Onghia – e diretor do Serviço Informação e Prevenção sobre saúde mental – define e explica os sintomas do burnout. São três sintomas no total que se resumem por cansaço emocional, despersonalização e valorização.

Há duas associações especializadas no Luxemburgo: a Mobbing asbl e a Stress asbl.