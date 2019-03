A alfabetização nas escolas luxemburguesas vai continuar, para já, a ser feita na língua alemã.

"Seria lógico que a alfabetização fosse feita em luxemburguês"

A nova presidente do conselho permanente para a língua luxemburguesa (CPLL) defende que o luxemburguês deveria ser a língua de alfabetização nas escolas públicas do Grão-Ducado. Myriam Welschbillig, nomeada recentemente para substituir Marc Barthelemy à frente deste órgão consultivo do Governo, disse à Rádio Latina que "seria lógico que a alfabetização fosse feita em luxemburguês", mas reconhece que para que isso se torne uma realidade ainda há muito trabalho a fazer.



A questão da alfabetização em luxemburguês continua a ser um tema recorrente, apesar de gozar de pouca atenção. Durante a campanha das últimas eleições legislativas (de 14 de outubro de 2018), o partido déi Lénk (A Esquerda) foi o único partido com assento parlamentar a propor o luxemburguês como língua de alfabetização. Na altura, o deputado e cabeça de lista do Déi Lénk no círculo eleitoral do Centro, David Wagner, defendeu, em declarações à Rádio Latina, que a alfabetização em luxemburguês seria uma medida de "igualdade social".

CPLL prepara uniformização da ortografia

Criado em 1998, o conselho permanente da língua luxemburguesa é composto por 11 linguistas e representantes de instituições ligadas à língua luxemburguesa, como a Universidade do Luxemburgo, o Instituto Nacional de Línguas ou o Ministério da Educação. A elaboração de pareceres referentes a projetos de lei sobre a política da língua e a uniformização da ortografia são algumas das competências deste conselho, como explica Myriam Welschbillig.





A língua luxemburguesa foi reconhecida como língua nacional há 35 anos, sendo também língua oficial, a par do alemão e francês, de acordo com a Lei do Regime da Língua, de 24 de fevereiro de 1984. Com cerca de 400 mil falantes, o idioma é considerando pela Unesco como uma língua "vulnerável". É, ao mesmo tempo, a única língua nacional que não conseguiu obter o estatuto de língua oficial da União Europeia, relembra Myriam Welschbillig.

Myriam Welschbillig, tradutora ‘freelance’ desde 1995, é formada em linguística aplicada pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ocupa agora a função de presidente do CPLL, após o seu antecessor, Marc Barthelemy, ter sido nomeado Comissário da Língua luxemburguesa, um cargo criado no ano passado.





