Sérgio Ferreira: "Precisamos de uma verdadeira cultura de acolhimento" dos imigrantes

A diversidade é a força do Luxemburgo. Segundo Sérgio Ferreira, porta-voz de longa data da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrados (ASTI, na sigla em francês), o facto de o Grão-Ducado ser um país de imigrantes, cuja prosperidade ainda depende da chegada de trabalhadores qualificados, parece ainda não ter entrado no discurso social geral. A política de integração do Luxemburgo ainda se baseia em mitos e fantasmas do passado, segundo Sérgio Ferreira, que argumenta que isto tem de mudar.

Qual é o valor da integração num país como o Luxemburgo, onde quase metade dos habitantes não tem nacionalidade luxemburguesa?

"Evitamos falar de integração. O termo "vivre-ensemble" (conviver) será mais apropriado. De facto, a nossa sociedade está a tornar-se cada vez mais diversificada, o que significa que a principal ambição da política deve ser promover a convivência e não cultivar qualquer oposição entre luxemburgueses e não luxemburgueses. Cerca de 10.000 pessoas no estrangeiro têm a nacionalidade luxemburguesa por causa dos seus antepassados, sem nunca terem posto os pés no país. Estarão estas pessoas perfeitamente integradas quando decidirem estabelecer-se no Luxemburgo? Não, de forma alguma.

A cidadania não é um rótulo de qualidade para a coabitação. Caso contrário, estaríamos a falar de assimilação. Se uma pessoa não luxemburguesa vive aqui, os seus filhos vão à escola aqui e ele participa na vida económica e social, então podemos falar de integração. Mas desde os anos 70, infelizmente, pouco mudou no Luxemburgo: ainda equacionamos cidadania com integração.

Então, quem devemos integrar e em que sistema?

"Esta é a questão fundamental que abala toda a estrutura básica em que se baseia a ideia de integração. Quem devemos integrar? O brasileiro que, devido à sua história familiar, tem nacionalidade luxemburguesa, mas que vive no Grão-Ducado pela primeira vez na sua vida por causa do seu trabalho, ou o português que nasceu e foi criado no Luxemburgo, mas que não tem nacionalidade?

Devido a estas fronteiras flutuantes, é mais importante do que nunca falar de coabitação. Mas esta palavra não deve ser um álibi. Muitas pessoas aqui sentem todos os dias o que significa ser estrangeiro. O cabo-verdiano sabe o que é ter de continuar a renovar a sua autorização de residência e só poder trabalhar num setor económico. A coabitação é um processo bilateral e não um resultado automático assim que se põe os pés em solo luxemburguês como estrangeiro.

Que papel pensa que a língua deve desempenhar no contexto da convivência e no processo de integração de uma pessoa?

De uma vez por todas, temos de pôr fim a este debate sobre a língua como medida de integração. Vivemos num país onde são utilizadas diariamente três línguas e, fora essas, há muitas mais. Temos de garantir que nos entendemos e que as pessoas que vivem aqui falam pelo menos uma delas. É por isso que precisamos de mais cursos de línguas e especialmente cursos práticos, para que as pessoas possam usar a língua que estão a aprender nas suas aulas. Muitas pessoas não têm a oportunidade de o fazer devido à sua atividade profissional, porque trabalham num campo onde só se fala inglês ou português.

Que condições devem estar reunidas para facilitar ao máximo a participação de um imigrante no nosso país?

Precisamos de um quadro jurídico regulamentado, e é por isso que precisamos absolutamente de uma nova lei de integração. O atual data de 2008 e é um documento empoeirado que já não é relevante para a nossa época. No final de 2019, realizou-se um debate político, todos os principais atores no domínio da integração foram envolvidos e consultados pelo ministério. Mas até à data, a nova lei ainda não foi apresentada. Ainda temos um ano antes das próximas eleições nacionais, pelo que o tempo está a esgotar-se.

O que também precisamos é de uma verdadeira cultura de acolhimento. Isto começa com o fornecimento dos recursos financeiros necessários por parte dos municípios. A convivência é vivida em cidades, aldeias e comunas. Qualquer pessoa que se mude para uma aldeia deve ser informada dos seus direitos políticos de forma a ser inscrita nos cadernos eleitorais para as eleições municipais. Devem saber onde se envolver: organizações sem fins lucrativos, clubes desportivos, cursos de línguas - temos de ser proativos e investir o nosso dinheiro com sabedoria, porque estas pessoas são o futuro do país.

Qual é a situação dos requerentes de asilo e requerentes de asilo no Luxemburgo? Qual a importância dada à participação dos refugiados na vida social e económica?

Talvez alguns decisores não atribuam importância a isto e esperem que as pessoas que fogem saiam por si próprias. Mas os requerentes de asilo vêm até nós com o desejo de ficar e de ser protegidos. Em algumas instalações de acolhimento, contudo, os refugiados são privados de toda a independência. Sem apoio psicossocial, sem possibilidade de fazer as suas próprias compras ou cozinhar - há uma certa estagnação na integração dos refugiados. Isto deve-se também à resistência de algumas pessoas em alguns municípios em integrar pessoas de outra cultura na vida social, económica e societal.

Isto é lamentável, porque os últimos 40 anos mostraram-nos que a diversidade é a nossa força e não a nossa fraqueza. O importante aqui é que não prossigamos uma política de integração baseada em mitos e fantasmas, mas que a baseemos na investigação.

De que mitos ou fantasmas está a falar exatamente?

"Tomemos por exemplo o famoso grito do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, numa reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE após a apresentação do seu colega italiano, Matteo Salvini - o famoso ''Merda! Matámos a fome dos vossos italianos". O facto de a onda migratória italiana só ter acontecido porque o Luxemburgo foi suficientemente educado para oferecer a estas pessoas um emprego põe de lado a realidade de que estas famílias italianas são parcialmente responsáveis pela prosperidade do Luxemburgo. Não pediram esmolas, mas trabalharam como todos os outros e ajudaram a moldar o país tal como ele é hoje.

Outro exemplo é o chamado efeito de atração, segundo o qual o acolhimento de refugiados leva a que cada vez mais pessoas se desloquem. Não há um único estudo cientificamente comprovado sobre este fenómeno. A investigação demonstra que os refugiados não imigram para um determinado país porque aí recebem 20 euros a mais de ajuda do que no país vizinho, mas por causa dos seus familiares ou amigos na Europa. Precisamos de abordar a questão da imigração com base em factos.

Como avalia o papel do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla em francês) neste contexto?

O Luxemburgo gosta de pensar que é um Estado de direitos humanos. O principal objetivo da candidatura a membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU era os direitos da criança. Mas quando Okaju (Provedor dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a CCHR (Comissão Consultiva dos Direitos Humanos) criticam a situação dos menores não acompanhados no país e esta observação é criticada pelo ONA, isso não se enquadra na narrativa de que estamos a proteger os direitos da criança. Em conversa connosco, um alto funcionário da ONA disse-nos uma vez: "Nunca fazemos nada de errado". Tal afirmação não cria um clima construtivo em torno da questão da migração.

Poderíamos ter esperado mais da Ministra da Integração nesta legislatura?

"Corinne Cahen tem compreendido muitas coisas ao longo dos anos. Nem sempre foi este o caso no início. Quando, ainda em 2013, ela pensava que os estrangeiros se sentiam bem no Luxemburgo, mas que os luxemburgueses eram bastante céticos em relação à migração, esta não era a atitude correta. Desde essa avaliação, a sua abordagem tem melhorado.

Mas o facto de os direitos dos estrangeiros não estarem no centro das preocupações políticas não depende apenas da ministra. Vemos isto na reforma da Constituição: "Os luxemburgueses são iguais perante a lei". Porque não é toda a gente igual perante a lei? Ninguém aparentemente quis alterar esta frase - o que não é surpreendente: a política depende do eleitor e o eleitor, por sua vez, não deve preocupar-se com os direitos políticos dos estrangeiros. Enquanto os estrangeiros não tiverem o direito de voto no Luxemburgo, a política também não será orientada para eles.

Em termos concretos, o que nos falta no governo é uma visão global clara, uma abordagem transversal e uma maior sensibilidade à história migratória do Luxemburgo - por isso o meu conselho a todos os ministros do atual governo é: todas as manhãs, enquanto escovam os dentes, olhem brevemente ao espelho e repitam a fórmula mágica três vezes para que todos compreendam finalmente: "O Luxemburgo é um país de migração!"

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

