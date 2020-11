“A pandemia da covid-19 sacudiu os hábitos e o ambiente familiar, escolar e social dos jovens e acentuou o seu sentimento de incerteza quanto ao futuro”. É assim que começa uma curta nota do Ministério da Educação a anunciar a realização de um seminário online, esta sexta-feira, sobre “Os jovens em tempos de covid-19”.

Seminário online. Qual o impacto da pandemia na vida dos jovens?

A sessão é organizada pela rádio 100,7 e pelo Serviço de Coordenação da Pesquisa e Inovação Pedagógicas e Tecnológicas (SCRIPT, na sigla em francês), do ministério.

Na nota à imprensa, o ministério de Claude Meisch indica que o seminário online servirá para “abordar os diferentes assuntos que afetam os jovens neste período muito particular que atravessamos”.

Covid-19. Alunos e trabalhadores do ensino poderão vir a ser testados nas próprias escolas A possibilidade de fazer testes de rastreio em meio escolar estava a ser estudada pela Inspeção de Saúde e o Ministério da Educação.

Serão ouvidos peritos na matéria, entre os quais a nova chefe da Inspeção Sanitária, Anne Vergison, o diretor do Liceu de Artes e Ofícios, Fabrice Roth, e a socióloga especializada em estudos sobre a juventude, Caroline Residori, da Universidade do Luxemburgo.

Os participantes poderão enviar as suas perguntas e comentários antes e durante a transmissão do seminário, através do e-mail fro@webinar.lu ou por Whatsapp, para (+352) 621 44 0 44.

O vídeo será transmitido em streaming esta sexta-feira, dia 6 de novembro, entre as 14h03 e as 15h30, no site da rádio pública, em 100komma7.lu, assim como no canal Youtube do Ministério da Educação.



