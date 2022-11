Até ao final da semana, várias linhas ferroviárias foram interrompidas e estão em vigor autocarros de substituição. Rotas com França e Bélgica também são afetadas.

Semana sem comboios. As alternativas para os próximos dias

Esta é uma semana desafiante para quem depende dos transportes públicos para circular no Luxemburgo.

Devido às obras de modernização na Gare, que estavam por realizar há algum tempo, várias linhas nacionais e transfronteiriças estão interrompidas, pelo menos até ao final da semana.

Milhares de autocarros já circulam no Grão-Ducado em substituição dos comboios, incluindo para as vizinhas França e Bélgica.

As principais alterações para os próximos dias:

Linha 50: Luxemburgo - Bertrange-Strassen

Sem comboios a partir de dia 28 de outubro e até dia 7 novembro. O percurso nos dois sentidos é feito por autocarros a partir das respetivas gares.

Linha 50: Luxemburgo-Arlon (Bélgica)

Até 7 de novembro não haverá comboio direto para Arlon. Os comboios IC de e para Namur/Bruxelas serão substituídos por autocarros entre o Luxemburgo e Arlon, desde ambas as gares.

Linha 60: Luxemburgo- Bettembourg

Até 6 novembro não haverá comboios a circular entre Luxemburgo-Bettembourg- Esch-Rodange. A ligação é feita por autocarros diretos a partir da gare do Luxemburgo e da gare de Esch-sur-Alzette. De Esch a Rodange retoma-se o comboio. Entre Luxemburgo e Bettembourg os autocarros saem de ambas as gares, um que passa por Bivange e outro que faz o percurso por Gasperich.

Linha 60A. Entre Bettembourg e Volmerange-les-mines (França)

Entre os dias 5 e 6 de novembro o percurso é feito por autocarros de substituição.

Linha 70: Luxemburgo-Hollerich

Até 6 novembro não haverá comboios a circular. As viagens serão feitas por autocarros de substituição, desde as gares respetivas.

Linha 90: TER Luxemburgo-Bettembourg-Metz (França)

O comboio expresso regional está suspenso entre 29 de outubro a 6 de novembro entre o Luxemburgo e Bettembourg, sendo substituído por autocarros.

Para além disso, foram anunciadas esta quarta-feira, 2, pequenas mudanças nos horários dos TER, que devem vigorar até 10 de dezembro. O TER que normalmente saía de Metz às 6h03 para o Luxemburgo passa a sair às 5h57. Idem para o das 8h03, que agora é às 7h58.

Todos estes novos horários estão disponíveis no site do TER Grand Est ou exibidos nas estações.

Linha 90: TGV Luxemburgo-Thionville-Metz (França)

As obras vão também obrigar ao cancelamento do TGV nestes troços, sendo o percurso feito por autocarro desde as gares de Thionville ou de Metz até à gare central da capital, e vice-versa.

A informação completa sobre as interrupções e horários pode ser consultada no site dos CFL.



