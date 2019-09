Adeus verão. Leve sempre o guarda-chuva porque vai precisar. Só na quinta-feira o sol vai aparecer, mas tímido.

Semana de chuva para receber Outono

Adeus verão. Leve sempre o guarda-chuva porque vai precisar. Só na quinta-feira o sol vai aparecer, mas tímido.

Esta semana o Outono chega em força, destronando o bom tempo do fim de semana e os dias de verão tão quentes.



Segundo as previsões meteorológicas do Meteolux chove praticamente toda a semana. Apenas quinta-feira o dia vai ser seco, com o sol a aparecer, mas tímido.

As temperaturas máximas vão ficar entre os 14 e 15 graus celsius, com uma subida prevista para 18º graus na sexta-feira.

As mínimas situam-se entre os 10º graus e 12º graus celsius, de acordo com as previsões desta manhã do Meteolux para a semana que aí vem.