Meteorologia

Semana começa com descida acentuada da temperatura e regresso da chuva

Ana TOMÁS

O sol e o calor, acima dos 30ºC, despediram-se este fim de semana do Luxemburgo. As temperaturas descem de forma significativa esta semana e vêm acompanhadas de chuva e trovoadas.

A descida deve-se a uma pequena zona de depressão sobre a França, que está a influenciar as temperaturas no Grão-Ducado.

Para esta segunda-feira, o Meteolux prevê que os termómetros possam chegar até aos 26ºC durante a tarde, esperando-se que as mínimas não desçam além dos 21ºC.

O céu apresenta-se nublado e há previsão de chuva ao longo de todo o dia, com alguns raios de sol a espreitar durante a tarde. O instituto de meteorologia prevê que possam ocorrer trovoadas ao final do dia.

Na terça-feira prevê-se uma pequena subida das máximas, que poderão chegar aos 28ºC, mas uma descida brusca das mínimas, que, à noite, não deverão ultrapassar os 17ºC. Poderão cair também alguns aguaceiros.

A partir de quarta-feira as máximas voltam a descer, mantendo essa tendência até ao final da semana, com algumas oscilações. Os termómetros não deverão ir além dos 24ºC e as noites serão frescas.

A meio da semana, quarta e quinta-feira, são esperadas trovoadas e chuva.

