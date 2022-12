As temperaturas vão continuar a cair, de acordo com o MeteoLux.

Meteorologia

Semana começa com chuva e neve

Diana ALVES As temperaturas vão continuar a cair, de acordo com o MeteoLux.

De acordo com o site do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), esta manhã há a possibilidade de queda de chuva e de neve com fraca intensidade. O risco de de queda de neve irá manter-se ao longo do dia.



Para terça-feira, a previsão é de queda de neve misturada com chuva durante a manhã. Para o período da tarde, o MeteoLux antecipa “a queda de um ou outro floco de neve no norte do país”.

Já as temperaturas vão continuar a descer. A partir de quarta-feira, a mínima ficará abaixo de zero. Na sexta-feira, as mínimas vão oscilar entre -5 e -3 graus.

No domingo, o norte do Luxemburgo esteve sob aviso amarelo devido à queda de neve.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.