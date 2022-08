O sol deverá continuar a brilhar nos próximos dias, com os termómetros mais baixos do que na semana anterior.

Meteorologia

Semana com temperaturas mais amenas no Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO O sol deverá continuar a brilhar nos próximos dias, com os termómetros mais baixos do que na semana anterior.

Esta semana será mais fresca do que a anterior, em que os termómetros subiram acima dos 30 graus.

Para os próximos dias, o Meteolux prevê temperaturas mais amenas, com uma descida nos termómetros especialmente na sexta e no sábado. O sol deverá continuar a brilhar.

Entre esta segunda e quinta-feira as máximas vão rondar os 27 graus, com as mínimas a situarem-se entre os 14 e os 17.

MeteoLux emitiu uma dúzia de alertas de calor este verão O número é superior ao de 2021, mas bastante inferior ao dos anos anteriores, segundo dados divulgados pela Meteolux a 19 de agosto.

Na sexta e sábado os termómetros voltam a descer para máximas a rondar os 23 graus. No sábado, haverá possibilidade de queda de chuva.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.