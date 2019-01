Os coletes amarelos já chegaram ao Luxemburgo, mas até agora são apenas quatro organizadores, que andam pelas ruas de Kirchberg a interpelar as pessoas.

Sem "passeio", quatro coletes amarelos abordam pessoas nas ruas de Kirchberg

Tal como em Portugal, o movimento "coletes amarelos" não está a ser bem recebido no Luxemburgo.

Os coletes amarelos já chegaram ao Luxemburgo, mas até agora são apenas quatro organizadores, que andam pelas ruas de Kirchberg a interpelar as pessoas.

"Quando se diz que os coletes amarelos vão ser recebidos aqui de braços abertos, onde estão? Onde estão? Estamos à espera deles. Eu estou aqui", questiona uma luxemburguesa interpelada pelos organizadores, em Kirchberg.



De acordo com o vídeo publicado na página Facebook "En marche au Luxembourg", os organizadores estiveram esta manhã na polícia para dar conta do que pretendem fazer. Dada a falta de condições, vão andar pelas ruas a falar com as pessoas. "Falámos esta manhã com a polícia e, com tantas contrariedades, não somos suficientes para conseguirmos fazer o que queríamos: uma marcha. O que queremos fazer é falar com as pessoas", refere um dos organizadores no vídeo.



Recorde-se que o "passeio" foi convocado esta segunda-feira em Kirchberg, na página Facebook "En marche au Luxembourg".



No apelo explica-se que este "passeio" dever ser feito na zona dos negócios do Luxemburgo onde se encontraria o "epicentro da otimização da fraude e da evasão fiscal", qualificados de roubo por um dos autores do apelo dos coletes amarelos, Patrice Cerignat.