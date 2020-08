Sem qualquer morte a registar entre esta terça e quarta-feira, o país identificou 58 casos entre os residentes e apenas 9 em trabalhadores fronteiriços.

Sem novas mortes, Luxemburgo regista 67 novos casos de covid-19

Sem qualquer morte a registar entre esta terça e quarta-feira, o país identificou 58 casos entre os residentes e apenas 9 em trabalhadores fronteiriços.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do Grão-Ducado registaram 67 novos casos de covid-19. Em cerca de 6 mil testes, 58 residentes e 9 trabalhadores fronteiriços testaram positivo para a covid-19. No total, o país conta agora com um total de 7557 infeções desde finais de fevereiro.



Com 124 mortes associadas à pandemia, o país mantém inalterado o balanço das vítimas mortais da covid-19, depois de ter registado um novo óbito logo no arranque da semana.

Nas últimas 24 horas, um paciente deu entrada no hospital. Assim, há neste momento 33 pessoas internadas, sendo que dessas 3 estão em unidades de cuidados intensivos.



