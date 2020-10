Sem-abrigo poderão cumprir recolher obrigatório nas estruturas da ‘Ação Inverno’

O Ministério da Família anunciou hoje a criação de um refúgio para os sem-abrigo no âmbito do recolher obrigatório, que estará em vigor até ao dia 30 de novembro.

Diana ALVES O Ministério da Família anunciou hoje a criação de um refúgio para os sem-abrigo no âmbito do recolher obrigatório, que estará em vigor até ao dia 30 de novembro. Na prática, trata-se da abertura parcial e antecipada dos centros de acolhimento da chamada ‘Ação Inverno’ (‘Wanteraktioun’, em luxemburguês), situados no Findel.

Numa nota à imprensa, o ministério indica que o objetivo é “ajudar as pessoas sem domicílio fixo a respeitarem a proibição de sair entre as 23:00 da noite e as 06:00 da manhã”.

Os dormitórios da ‘Ação Inverno’ abrem na segunda-feira, dia 2 de novembro, sendo que o acolhimento será feito a partir das 22:00. De manhã, o refúgio permanecerá aberto até às 08:00.

Como se trata de uma medida de urgência, os utentes não poderão beneficiar, para já, de outros serviços complementares, como a distribuição de refeições.Para facilitar o acesso ao centro de acolhimento, um autocarro especial fará o trajeto entre a cidade do Luxemburgo e o Findel.

Este atendimento excecional será assegurado até ao dia 15 de novembro, pela Caritas. A partir dessa data, os sem-abrigo continuarão a ter acesso a teto e cama, mas já no âmbito da ‘Ação Inverno’ – que costuma arrancar em dezembro.

A partir de 16 de novembro, já terão acesso a todos os serviços habituais: pequeno-almoço, almoço, jantar, acompanhamento médico e psicossocial, atividades acompanhadas.



