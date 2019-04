No ano passado, 17 sem-abrigo morreram no Luxemburgo, de acordo com as estatísticas da Stëmm vun der Strooss que confirmam os dados já divulgados em fevereiro pela Igreja em Bonnevoie.

Sem abrigo: 92% são homens e só há 10% de luxemburgueses

O número de pessoas sem abrigo que utilizaram os centros de dia e de noite do Luxemburgo baixou na última “operação inverno” (entre 10 e 12%), em comparação com a anterior.

Houve 17 mortos entre sem-abrigo no Luxemburgo em 2018

O recente balanço do Governo revela, ainda, que 92% dos utentes são homens, 10,43% são luxemburgueses, 45,06% são europeus e 44,51% são oriundos de países terceiros.

A “operação inverno” durou entre 23 de novembro e 31 de março.

Durante este período, o centro de dia (Bonnevoie) acolheu 1 316 pessoas e o de noite (Findel) deu guarida a 773 utentes.

Avelino Gomes