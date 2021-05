Para além de ser um refúgio para as pessoas sem domicílio fixo, também há uma permanência médica gratuita.

Sem-abrigo. 17 pessoas foram testadas positivas à covid-19 na Ação Inverno

Até agora foram detetados 17 casos positivos de SARS-Cov-2 nas instalações da tradicional “Ação Inverno” (Wanteraktioun) que visa dar acolhimento aos inúmeros sem-abrigo durante os meses de inverno.

No entanto, segundo a ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar, é sobretudo a saúde mental destas pessoas que está a preocupar as autoridades.

A pandemia também obriga os sem-abrigo a alterarem as suas rotinas, respeitando as medidas impostas pelo Governo, o que provoca sentimentos de medo e de desespero.

A “Ação Inverno” deveria ter encerrado no final do mês de março, mas devido à atual crise sanitária, o Ministério da Família decidiu prolongar a ação até 30 de junho.

A iniciativa anual é levada a cabo por várias organizações, sob a tutela do Ministério da Família e da Integração, e visa garantir que nenhuma pessoa sem domicílio fixo morra na rua por causa do frio.

Em tempo de crise sanitária, o centro que se situa no Findel também serve de abrigo durante o recolher obrigatório, que vigora entre as 23:00 e as 6:00.

Para além de ser um refúgio para as pessoas sem domicílio fixo, também há uma permanência médica gratuita. Em caso de suspeita de infeção à covid-19, a pessoa é colocada em isolamento até à obtenção do resultado do teste.



