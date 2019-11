Centenas de adeptos portugueses estiveram à porta do estádio.

Seleção já fez treino de preparação em Bissen

Na véspera do jogo contra o Luxemburgo, a Seleção Nacional treinou esta manhã, entre as 11h e o 12h no estádio de Bissen.

O treino não foi aberto ao público mas nem isso afastou as centenas de adeptos portugueses que se concentraram à porta do estádio que se vestiu de vermelho e verde.

Durante um quarto de hora, o treino esteve aberto à comunicação social que transmitiu em direto a preparação dos escolhidos de Fernando Santos para o frente a frente com o Luxemburgo que acontece amanhã às 15h.

O L'essentiel falou com alguns adeptos. "Estou muito feliz porque Cristiano Ronaldo é o meu ídolo", disse Gabriel, de apenas 11 anos, com a camisa da Juventus nas costas. "Nunca imaginei vê-lo perto de Mertzig, onde vivo. Ainda espero conseguir um autógrafo e vai ser lindo."