Seis reformados do Luxemburgo que serviram a Alemanha nazi recebem a "pensão de Hitler"

Designação foi atribuída pelo Bild e diz respeito à pensão que os combatentes pelo regime nazi continuam a receber da Alemanha. Deputado Sven Clement pediu esclarecimentos ao Governo.

Segundo as contas do Bild, no Grão-Ducado, onde as forças de ocupação nazis causaram milhares de mortos, serão seis os combatentes pelo regime de Adolf Hitler que ainda recebem a "pensão de Hitler", uma verba mensal que pode oscilar entre 425 e 1.300 euros. O número foi divulgado pela edição do Bild do passado dia 23 e, entretanto, Sven Clement, deputado pelo Partido Pirata, questionou o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e Jean Asselborn, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, sobre quantas pessoas estariam a receber o tal valor no Grão-Ducado, mas a resposta ainda não chegou. No Luxemburgo como noutros países houve não só colaboração voluntária, mas também cidadãos que foram alistados à força nas tropas de Hitler.



"Vi o artigo do Bild com os números e, em termos estatísticos, suponho que a proporção seja razoável", admite Clement. No total, à escala mundial, conforme reconheceu o próprio Governo germânico este mês à agência France Presse através do Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais, são mais de dois mil (2.033) os veteranos de guerra que beneficiam deste apoio, pago pelo erário público alemão e cuja continuidade, pelo menos nos próximos tempos, não é colocada em causa pelo Executivo de Angela Merkel. Vivem em meia centena de países, 1.532 estão na Europa e 435 têm nacionalidade germânica. A Polónia, com 573 casos, lidera a lista, seguindo-se Estados Unidos (250) e Eslovénia (184). Mas também figuram países como Áustria (101), República Checa (94), Croácia (71), Bósnia-Herzegovina (55), França (54), Suíça (49), Holanda (31), Bélgica (18) ou Itália (17).

"Estamos a falar não só de gente que colaborou com o regime nazi, responsável pela morte e pelo sofrimento de milhões de pessoas, mas também de fraude. Além de serem recompensados com pensões suplementares e receberem mais do que aqueles que combateram Hitler, ainda por cima trata-se de valores que não foram declarados ao longo de todo este tempo. E tudo isto feito ao abrigo de leis que a Alemanha não irá alterar, pelo menos para já", acrescenta. O deputado do Partido Pirata espera pela resposta do Executivo, sublinhando que "um Estado democrático não deve pagar estas pensões" e ainda a possibilidade de ser "pedido o reembolso dos valores em causa".

Em fevereiro de 2015, a pedido do Governo liderado por Jean-Claude Juncker, um relatório sobre a colaboração da administração luxemburguesa com os nazis foi apresentado ao Parlamento. Quatro meses mais tarde, o Luxemburgo pediu desculpas à comunidade judaica pelos "sofrimentos" e "injustiças" cometidos sob sua responsabilidade durante a II Guerra Mundial. O Luxemburgo esteve sob ocupação da Alemanha nazi entre maio de 1940 e setembro de 1944. A comunidade judaica no país, composta na sua maioria por refugiados fugidos da Alemanha antes da guerra, foi perseguida e alvo de assassínios e deportações com a ocupação. “Dos 3.700 judeus residentes no Grão-Ducado luxemburguês antes da guerra, 1.200 estão mortos, vítimas do Holocausto”, indica a página oficial do Governo luxemburguês na Internet.

A partir da Bélgica



Foi da Bélgica que surgiu uma indicação parlamentar, após proposta do líder do partido DéFI, apontando no sentido da rescisão da liquidação de pensões por invalidez a perto de 20 ex-combatentes na II Guerra Mundial e colaboradores da Alemanha nazi durante o período do conflito (1939-45). O pagamento de pensões "por colaboração com um dos regimes mais assassinos da história está contra a memória coletiva e contra os valores da União Europeia", afirma-se na resolução dos parlamentares belgas. O diário Le Monde revelou mesmo que terá sido solicitada a cooperação entre belgas e alemães para que a situação, englobando talvez perto de 80 mil cidadãos da Bélgica, fosse resolvida.

A agência France Presse recorda que Hitler quis, logo em 1941, envolver o maior número possível de voluntários e deu ordens para que estes chegassem de todos os países sob ocupação. Em troca, os que participassem no esforço de guerra teriam direito não só à nacionalidade alemã, mas também à pensão de invalidez se sofressem ferimentos durante a guerra. No final do conflito, em 1945, quando foram realizadas conversações para anular decisões do ditador, a conferência de Potsdam manteve os princípios relacionados com as pensões por invalidez.

Quatro anos mais tarde, já existindo a República Federal da Alemanha, o cenário permaneceu e os estrangeiros que ajudaram os nazis na guerra continuaram a receber as respetivas reformas. Logo em 1950 foi acrescentada à condição de ferido a determinação de não poder ter sido condenado por crimes de guerra, mas nem esta, nem as mudanças efetuadas em 1998 e 2008 impediram que a situação se alterasse de modo substancial. No entanto, desde 2008 que a retirada das reformas pode ser feita por qualquer um dos estados federados da Alemanha, mas esse instrumento poucas vezes terá sido utilizado.

Também à agência noticiosa francesa, Christoph Brüll, especialista em relações belgo-alemãs da Universidade do Luxemburgo, concede a existência de uma "zona cinzenta", uma vez que não só "os crimes de guerra nem sempre foram investigados com rigor no período imediatamente subsequente" como a "avaliação de problemas físicos em função da guerra é algo que se mantém com uma amplitude muito elevada".

Outros episódios

A France Presse lembra como o tema tem suscitado controvérsia e, há quatro anos, o Governo da Alemanha reconheceu que ainda pagava pensões a veteranos combatentes espanhóis ao abrigo de um acordo estabelecido entre os regimes nazi e franquista. Quando o partido Die Linke colocou questões sobre o assunto, o Governo confessou que estavam na lista cidadãos espanhóis que, de 1941 a 1944, lutaram pela Divisão Azul nos combates frente ao Exército Vermelho. Em causa estava um montante correspondente a 100 mil euros.

Em 2016, deputados belgas contactaram as autoridades alemãs para que lhes fosse entregue uma relação com os nomes dos abrangidos pelos pagamentos, mas não obtiveram resposta.

