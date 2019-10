Seis mortos e 16 feridos. O acidente ferroviário de Zoufftgen foi há 13 anos

Mais recentemente, em fevereiro de 2017, ocorreu outro acidente ferroviário naquele troço.

Mais recentemente, em fevereiro de 2017, ocorreu outro acidente ferroviário naquele troço.

O Luxemburgo recorda hoje o maior desastre ferroviário da sua história. Foi em 11 de outubro de 2006, por volta das 11:45, que um comboio dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) que fazia a ligação Luxemburgo-Metz e um comboio de mercadorias da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferros Franceses (SNCF) colidiram frontalmente.

Nesse dia morreram seis pessoas e 16 ficaram gravemente feridas. Os serviços de socorro precisaram de mais de sete horas para desencarcerar as vítimas. Um trabalho que se prolongou pela noite dentro.

O acidente deveu-se a um erro humano por parte de quatro agentes dos CFL, que foram condenados em 2009, a penas de prisão, por homicídio involuntário.

Mais recentemente, em 14 de fevereiro de 2017 ocorreu outro acidente ferroviário naquele troço. Um comboio de passageiros dos CFL chocou com um comboio de mercadorias francês, entre Bettembourg e Zoufftgen. O acidente provocou um morto e dois feridos.

As vítimas foram o maquinista do comboio de passageiros dos CFL, que morreu no local do acidente, uma revisora francesa, do mesmo comboio, que ficou ferida, e o maquinista do comboio de mercadorias francês que também sofreu ferimentos.

Este acidente provocou constrangimentos no tráfego ferroviário, entre a França e o Luxemburgo, durante várias semanas.

