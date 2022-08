Saiba onde pode passear e aproveitar as sombras neste fim-de-semana de calor. Mas também há sugestões para uns bons mergulhos.

Cinco lugares ideais no Luxemburgo para fugir ao calor

Fim-de-semana de calor no Luxemburgo. Este sábado os termómetros vão chegar aos 32 graus e domingo, 33 graus, estando o país em alerta amarelo.

Com tanto calor, é provável que queira passar o dia a refrescar-se com mergulhos nos lagos ou nas piscinas públicas do país. Mas esta não é a única solução para fugir ao calor. Sugerimos-lhe seis lugares para passear e aproveitar as sombras, mas não nos esquecemos de quem quer ir a banhos.

1. Parc Merveilleux em Bettembourg

O único jardim zoológico do Luxemburgo serve de casa a cerca de 200 espécies de animais dos cinco continentes e é ideal para um um dia diferente com a pequenada. Está aberto todos os dias das 9h30 às 19h e está perfeitamente equipado para miúdos e graúdos, com atrações que incluem um rancho de póneis, um caminho-de-ferro em miniatura, parques infantis, um restaurante e uma cafetaria. Há sombras para escapar ao sol e gelados para terminar a visita em beleza.

2. Casemates da Pétrusse na Cidade do Luxemburgo

As emblemáticas edificações em pedra, a um passo da Gëlle Fra, reabriram em junho depois de sete anos fechadas para obras. A novidade é uma boa desculpa para dar numa de turista e aproveitar o fresco das galerias subterrâneas.

Os bilhetes estão à venda no site oficial do turismo ou no posto de turismo, na Place Guillaume II. As visitas guiadas custam entre 7,50 e 15 euros. As crianças com menos de 4 anos não pagam.

3. Parque Natural do Mullerthal



É o grande tesouro natural do Luxemburgo e entrou recentemente na lista de 177 Global Geoparks da UNESCO. Situado na região conhecida como ‘A Pequena Suíça’, no leste do país, é um local de romaria para locais e turistas, que aproveitam para caminhar debaixo das suas árvores frondosas e para se refrescar nas suas magníficas cascatas.

Destaque para a ponte de Schiessentümpel e as cascatas, cujo acesso se faz através de um passadiço de madeira – podendo para isso deixar o carro num parque de estacionamento na estrada regional 121.

4. Marginal do Moselle

No primeiro troço da estrada nacional 10, as vinhas enquadram perfeitamente o rio Moselle. Se não estiver com disposição para caminhadas, pode parar em Remich e apanhar um barco para subir o rio. Se a fome apertar, há barracas de peixe frito na borda da estrada e, para enganar a sede, vale a pena subir a Ahn, uma aldeia repleta de adegas. Também há canoas e motas de água para os mais aventureiros. Mais informações aqui.

5. Barragem do Haute-Sûre



É o destino clássico para quem quer dar um mergulho, por isso está sempre à pinha. Mas há várias praias fluviais à escolha onde pode tentar a sua sorte, como Rommwiss, Burfelt, Insenborn, Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen e Liefringen. Se não quiser apanhar banhos de sol, pode optar por levar uma canoa ou um caiaque e passar o dia no lago.



