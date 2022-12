No total ocorreram três acidentes nas estradas luxemburguesas entre domingo à noite e a madrugada de segunda-feira.

Estradas

Seis feridos em acidentes no domingo

Seis pessoas ficaram feridas em três embates nas estradas do Grão-Ducado. Os acidentes ocorreram entre domingo à noite e a madrugada de segunda-feira.

Segundo o relatório da CorporaçãO Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o primeiro embate deu-se por volta das 21h na RN02 entre Hamm e Sandweiler. Dois carros estiveram envolvidos no acidente e duas pessoas receberam tratamento no local.

Uns minutos mais tarde, um outro choque entre duas viaturas aconteceu na RN07 entre Hoscheid - Hoscheid-Dickt. Três pessoas ficaram feridas.

Já durante a madrugada de segunda-feira, por volta das 1h3o um acidente na CR306 entre Vichten e Bissen, fez um ferido grave que teve de ser assistido por uma equipa de emergência médica (SAMU).

De acordo com o relatório da polícia, o carro capotou várias vezes após uma curva e finalmente parou numa vala. O condutor foi projetado para fora do veículo. Foi levado para o hospital com ferimentos que ameaçavam a vida.

