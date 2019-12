Entre sexta e sábado, as autoridades luxemburguesas registaram seis acidentes. O mais grave envolveu três viaturas.

Seis acidentes e seis feridos em menos de 24 horas no Grão-ducado

Foi uma "madrugada negra" nas estradas do Luxemburgo. A divisão de trânsito registou seis acidentes em menos de 24 horas.

O mais grave aconteceu na autoestrada A13, em direção Pétange por volta das 4h30. Sem mais informações, o resumo da ocorrência diz que envolveu três viaturas e fez três feridos. Antes, perto da meia-noite, um capotamento fez outro ferido em Schieren, na CR347.

Por volta da 01:30 dois carros colidiram no Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, no centro da capital. Desta vez, sem causar feridos, apesar do aparato. O cenário repetiu-se em Colpach-Bas. Um carro despistou-se e foi parar à valeta na CR303, quando passavam poucos minutos das 4h. Também não há feridos a registar.

Os outros dois acidentes foram registados. Uma colisão entre dois carros fez um feridos em Kayl na Rue de Tétange ao fim da tarde, antes das 18. Depois, cerca das 21:50, um automóvel enfiou-se numa vala na N26, em Nothum. Uma pessoa foi assistida no local e encaminhada para o hospital com ferimentos.