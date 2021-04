Para que serve o seguro dependência e a partir de quando é que pode ser utilizado? São algumas das perguntas às quais os técnicos da Administração de Avaliação de Controlo do Seguro Dependência se dispõem a responder.

Seguro dependência explicado em português

Susy MARTINS Para que serve o seguro dependência e a partir de quando é que pode ser utilizado? São algumas das perguntas às quais os técnicos da Administração de Avaliação de Controlo do Seguro Dependência se dispõem a responder.

O centro para questões relacionadas com a idade RBS (RBS-Center fir Altersfroen, na denominação original) vai promover uma sessão de esclarecimento em português sobre o seguro dependência.

Para que serve o seguro dependência e a partir de quando é que pode ser utilizado? São algumas das perguntas às quais os técnicos da Administração de Avaliação de Controlo do Seguro Dependência se dispõem a responder, na língua de Camões.

O centro RBS motiva a iniciativa pelo facto de a comunidade lusófona ser a mais importante do país. A sessão de esclarecimento em português está marcada para o dia 12 de maio, a partir das 15:00, no “Aalt Stadhaus”, em Differdange. Outro encontro deste tipo vai acontecer em Troisvierges, no dia 27 de outubro deste ano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.