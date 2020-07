O centro comum de segurança social registou em 2019 um aumento de 3,75% de afiliados face ao ano anterior.

Segurança social com mais 3,7% de afiliados em 2019

Henrique DE BURGO O centro comum de segurança social registou em 2019 um aumento de 3,75% de afiliados face ao ano anterior.

De acordo com os dados divulgados esta semana no relatório de 2019, este aumento totalizou 463,150 afiliados, graças ao crescimento da população, explica o Ministério da Segurança Social e o centro comum da segurança social em comunicado conjunto.

As contribuições sociais atingiram 6,126 mil milhões de euros, com um aumento de 5,6%, enquanto as declarações de salário registaram um tratamento anual de 11,6 milhões de declarações, ou seja, mais 2,2 milhões de unidades face a 2018, referem as autoridades.

Ainda entre os principais dados do relatório, o número de trabalhadores independentes também aumentou no ano passado em 1,82%, atingindo o total de 28.440.



