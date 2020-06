O primeiro radar inteligente do país está em funcionamento na estrada nacional N11 a partir de 15 de junho.

Segurança Rodoviária quer mais radares inteligentes no país

Diana ALVES O primeiro radar inteligente do país está em funcionamento na estrada nacional N11 a partir de 15 de junho.

O presidente da Segurança Rodoviária está satisfeito com a entrada em funcionamento do primeiro radar inteligente no país, e espera que o Governonão se fique apenas pela N11. O aparelho de alta tecnologia começa esta segunda-feira, 15 de junho, a vigiar o limite de velocidade naquela estrada nacional, no troço entre Wladhof e Gonderange.

Em declarações à Rádio Latina, o líder da Segurança Rodoviária, Paul Hammelmann, congratulou-se com a medida, lembrando que a associação já tinha reivindicado controlos automatizados naquele troço de cerca de quatro mil metros. O responsável reconhece que o sistema do radar inteligente é mais eficaz do que outro tipo de aparelhos e saúda que a escolha do Ministério da Mobilidade tenha recaído sobre aquela parte da N11, palco de "acidentes horríveis" nos últimos anos.

Embora não tenha conhecimento dos planos do Governo nesta matéria, Paul Hammelmann diz que "o ministério terá o apoio da Segurança Rodoviária se decidir instalar radares inteligentes noutros pontos do país", tais como Kopstal ou Schieren. O responsável defende que os sistemas de alta tecnologia sejam instalados não só em troços onde há registo de sinistros graves, como também naqueles que não têm historial de acidentes mas que que são considerados perigosos.

O presidente da Segurança Rodoviária apela ainda para que o Luxemburgo reforce os controlos de velocidade, à imagem do que é feito na Suíça. País que tem controlos "quase em permanência", diz o responsável, e apresenta um terço dos acidentes do Luxemburgo.

O primeiro radar inteligente do Grão-Ducado funciona a partir de hoje na N11, entre Waldhof e Gonderange, onde os automobilistas não devem ultrapassar os 90 quilómetros por hora (km/h). Para os veículos pesados, o limite é de 75 km/h. O troço está agora equipado com duas colunas-radar (uma em cada extremidade), equipadas com câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção, que identificam a viatura através da matrícula e calculam a velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair daquela parte da N11.



Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina

