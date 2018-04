O ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas do Luxemburgo, François Bausch, afirmou que a “a coragem política pode salvar vidas humanas” na área da segurança rodoviária, durante a reunião ‘Global Network Road Safety Legislator’, no âmbito da 72.ª Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Segurança rodoviária: “Coragem política pode salvar vidas”

Abordado o caso luxemburguês, Bausch revelou ontem que o número de vítimas mortais baixou de “45 em 2013, para 25 em 2017”.

O endurecimento das sanções, como a perda de pontos na carta de condução, a melhoria constante das infraestruturas, a implementação das chamadas ‘zonas 30’ foram algumas das medidas destacadas pelo ministro como pontos centrais da estratégia do Luxemburgo - "Vision zéro, c’est-à-dire zéro morts, zéro blessés graves" - para combater a sinistralidade rodoviária.

O excesso de velocidade, o consumo de álcool, cansaço e o uso do telemóvel ao volante continuam a ser as principais causas dos acidentes rodoviários no Grão-Ducado.

O objetivo da ONU é reduzir o número de vítimas mortais e feridos graves para metade até 2020.

A nível mundial, 3.400 pessoas morrem diariamente em acidentes, de acordo com dados de 2015 da Organização Mundial de Saúde.

Desde o início deste ano, pelo menos 13 pessoas já perderam a vida em acidentes de viação nas estradas luxemburguesas.

