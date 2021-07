A polícia grã-ducal registou 590 infrações referentes aos motociclistas, isto entre abril e meados de julho, durante a campanha nacional de segurança rodoviária.

Segurança rodoviária

Campanha de segurança. Polícia regista 590 infrações entre motociclistas

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal registou 590 infrações referentes aos motociclistas, isto entre abril e meados de julho, durante a campanha nacional de segurança rodoviária.

Segundo o balanço divulgado pelas autoridades, do total, quase 200 infrações eram violações de velocidade.

Entre os motards em falta, 139 receberam uma multa de 49 euros, correspondente ao excesso de velocidade menos grave, e 51 receberam uma multa de 145 euros, em caso de infração mais grave.

Houve ainda 16 casos reportados às autoridades competentes e quatro cartas de condução retiradas no local.

Do número total, foram ainda emitidas cerca de 100 multas devido a incorreções técnicas da moto, 64 multas por irregularidades na documentação do veículo, 80 por estacionamento ou condução na via imprópria e 60 advertências por manobras perigosas de ultrapassagem. Outras infrações incluem falta de colete de segurança (28 casos).

