Segurança Rodoviária sublinha ainda que o principal nesta altura é "ficar em casa".

Segurança Rodoviária apela à responsabilidade dos condutores

Susy MARTINS

Em tempo de crise sanitária e de confinamento, as estradas estão praticamente vazias. Situação que, segundo a Segurança Rodoviária, tem levado alguns automobilistas a ultrapassar os limites de velocidade permitidos.

Segundo a associação, as autoridades têm também registado infrações no que toca à condução sob o efeito de álcool. Num comunicado enviado às redações, a Segurança Rodoviária apela por isso aos condutores para que respeitem os limites de velocidade, de forma a evitar acidentes e a aliviar as urgências hospitalares, para que estas possam concentrar-se nos pacientes infetados pelo novo coronavírus.

E relembra que, mesmo nas estradas vazias, o código da estrada é para ser respeitado. No comunicado de imprensa, a Segurança Rodoviária sublinha ainda que o principal nesta altura é "ficar em casa". Caso não seja possível evitar determinadas deslocações, é necessário "respeitar o código da estrada".



