Cerca de 100.000 crianças e jovens regressam às aulas esta semana no Grão-Ducado.

Segurança

Policiamento reforçado nas imediações das escolas no regresso às aulas

Com o regresso às aulas marcado para o dia 15 de setembro, a polícia grã-ducal vai reforçar a presença junto às escolas.

A partir da próxima quarta-feira, as autoridades arrancam com a campanha de segurança rodoviária '#SecherRentree' (rentrée segura) para garantir a segurança das crianças no caminho para os estabelecimentos escolares.

A polícia refere, em comunicado, que os agentes estarão igualmente à disposição de professores e pais. As autoridades vão reforçar também os controlos, nomeadamente o excesso de velocidade e o estacionamento desadequado perto das escolas, a falta do uso do cinto de segurança e a utilização do telemóvel ao volante.

A polícia grã-ducal e o Ministério da Educação vão distribuir nas próximas semanas mais de sete mil coletes refletores a todos os alunos do ciclo 2.1. do ensino fundamental.

Professores não vacinados ficam em casa quando houver mais de dois casos numa turma Ministério da Educação explica ao Contacto as medidas para os docentes que ainda não têm vacina contra a covid-19 no novo ano escolar.

Cerca de 100.000 crianças e jovens regressam às aulas no dia 15 de setembro, o arranque oficial do ano letivo. Desta vez, o regresso vai fazer-se sem máscaras e novas medidas para conter a propagação da covid-19 nos estabelecimentos escolares.





